Vanwege een coronabesmetting in de sporthal waarin de verkiezingsresultaten worden verwerkt, zijn de verkiezingswerkzaamheden voorlopig gestaakt. Dat heeft het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken zondag laten weten via een videoboodschap op Facebook.

In het Nationaal Indoor Stadion (NIS) werden eerder op de dag al leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) geweerd, maar het was nog onduidelijk waarom. Leden van het OKB zouden bij elkaar komen voor het tellen van de laatste stemmen voor de officiële uitslag van de verkiezingen van deze week.

"Hierbij deelt de voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo u mede dat het hoofdstembureau vanwege de ontstane COVID-situatie in het NIS uit veiligheidsoverwegingen de verkiezingswerkzaamheden staakt", aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Verder kan u medegedeeld worden dat extra COVID-19-maatregelen in het NIS zullen moeten worden getroffen, omdat er een COVID-besmet persoon voor meerdere dagen in het NIS aanwezig was."

In Suriname is zondag code rood afgekondigd vanwege drie nieuwe coronabesmettingen. Scholen die maandag zouden opengaan blijven dicht en het binnenlandse vliegverkeer is stilgelegd.

Uitslag verkiezingen nog altijd niet officieel vastgesteld

De verkiezingen in Suriname werden afgelopen maandag gehouden, maar nog altijd is de uitslag niet officieel vastgesteld. Tot nu toe is 99,5 procent van de stemmen geteld.

Volgens een informele verkiezingsuitslag is oppositiepartij VHP met twintig zetels de grote winnaar van de verkiezingen. Samen met de partijen ABOP, NPS en PL ondertekende VHP zaterdag al een proclamatie voor samenwerking.

Op die manier kunnen de partijen een coalitieregering vormen, zonder de partij NDP van huidig president Desi Bouterse. Bouterse eiste eerder deze week een hertelling van de stemmen van de verkiezingen.

