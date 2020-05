In verschillende landen in Europa vinden zondag protesten plaats naar aanleiding van de dood van de 46-jarige George Floyd in de Verenigde Staten.

Er vinden onder meer protesten plaats op Trafalgar Square in Londen, op verschillende plekken in Duitsland en in Dublin.

Op Twitter zijn foto's van demonstranten te zien. Er zijn borden en spandoeken te zien met onder meer de teksten "Black lives matter" en "I can't breathe".

Betogers gaan al meerdere dagen op rij de straat op in de Verenigde Staten, nadat beelden online verschenen waarop te zien is hoe Floyd, een ongewapende Afro-Amerikaanse man, wordt verstikt door een agent in de stad Minneapolis.

126 Protesten tegen politiegeweld in VS steeds grimmiger

Onrust in VS nog steeds onverminderd groot

In veel staten in de VS is het nog steeds onrustig. In verschillende steden, waaronder Los Angeles en Chicago is een avondklok ingesteld. Desondanks gingen Amerikanen toch massaal de straat op om te demonstreren.

Inmiddels zijn er vele schermutselingen met politieagenten ontstaan in Amerikaanse steden. Zo werden er politievoertuigen vernield en branden gesticht.