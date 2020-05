In meerdere steden in de Verenigde Staten was het in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) opnieuw onrustig. De autoriteiten in verschillende grote steden, zoals Atlanta, Los Angeles en Chicago, hebben een avondklok ingesteld, maar dat weerhield mensen er niet van massaal de straat op te gaan.

De protesten begonnen veelal vredig, totdat schermutselingen met de politie ontstonden en betogers het verkeer blokkeerden en branden stichtten. Waar het eerst vooral onrustig was in Minneapolis, is dit de afgelopen dagen overgeslagen naar andere grote steden.

In het hele landen botsen betogers met agenten, worden branden gesticht, politievoertuigen vernield en winkels geplunderd. In meerdere staten hebben gouverneurs de nationale garde laten uitrukken. In Minneapolis zorgde de aanwezigheid van het leger overdag voor rust, maar kort na het ingaan van de avondklok gingen honderden demonstranten weer de straat op.

Betogers gaan al meerdere dagen op rij de straat op in de VS, nadat beelden online verschenen waarop te zien is hoe een ongewapende Afro-Amerikaanse man, de 46-jarige George Floyd, wordt verstikt door een agent in de stad Minneapolis.

De agent drukt zijn knie minutenlang op de nek van de man, ondanks dat deze aangeeft dat hij niet kan ademen. Uiteindelijk overlijdt hij.

Justitieminister VS stelt dat mensen uit andere staten onrust stoken

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr stelde zaterdagavond dat de demonstraties in Minnesota uit de hand zijn gelopen, omdat ze zijn overgenomen door 'onruststokers' van buiten de staat.

"Groepen van radicale buitenstaanders en onruststokers buiten de situatie uit met hun eigen, gewelddadige agenda", aldus Barr. "Ik wil benadrukken dat het een federaal misdrijf is om van buiten een staat af te reizen om deel te nemen aan gewelddadige rellen. Wij zullen de wet handhaven."