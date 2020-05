De Amerikaanse president Donald Trump heeft de G7-top uitgesteld, omdat hij vindt dat andere landen erbij moeten kunnen zijn. De 46e editie van de top zou eigenlijk in juni plaatsvinden, maar Trump wil het forum nu verplaatsen naar september of later.

Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie nemen deel aan de top. Trump vindt deze gastenlijst echter niet representatief voor wat er speelt de wereld. Hij wil Australië, India, Rusland en Zuid-Korea bij de top betrekken.

Een fysieke G7 werd in maart al afgelast vanwege de corona-uitbraak. Toen werd besloten door te gaan met een videoconferentie. Nu lijkt Trump in september een fysieke versie te willen doen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegde afgelopen week al af. De Canadese premier Justin Trudeau weigert Trumps plan voor een fysieke ontmoeting te ondersteunen, omdat hij te veel onduidelijkheden op gebied van gezondheid ziet. De Franse president Emmanuel Macron staat volgens het Witte Huis wel achter het plan van Trump.

Trump wil volgens zijn woordvoerder met de G7 praten over China. De president brak zaterdag de banden met de gezondheidsorganisatie WHO, omdat China te veel invloed zou hebben in de organisatie. Trump kondigde daarbij ook een inreisverbod aan voor sommige reizigers met de Chinese nationaliteit.

