De Amerikaanse minister van Justitie William Barr vindt dat de demonstraties in Minneapolis en elders in de Verenigde Staten uit de hand lopen omdat ze zijn overgenomen door 'onruststokers' van buiten de staat. Dat zei Barr zaterdag in een verklaring die werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie.

"Groepen van radicale buitenstaanders en onruststokers buiten de situatie uit met hun eigen, gewelddadige agenda", aldus Barr. "Ik wil benadrukken dat het een federaal misdrijf is om van buiten een staat af te reizen om deel te nemen aan gewelddadige rellen. Wij zullen de wet handhaven."

In het hele land wordt al dagenlang geprotesteerd tegen politiegeweld. De directe aanleiding daarvan was de dood van de 46-jarige George Floyd, die overleed nadat een agent tijdens een arrestatie minutenlang met zijn knie op diens nek drukte.

Als gevolg van de protesten braken er in verschillende Amerikaanse steden rellen uit, waarbij gebouwen en auto's werden vernield.

Leger staat klaar om in te grijpen

De Amerikaanse president Donald Trump maakte zaterdag bekend dat hij het leger in zal zetten als daarom gevraagd wordt door de gouverneur van Minnesota, de staat waar Minneapolis in ligt.

Het Pentagon heeft militairen in staat van paraatheid gesteld, zodat er binnen vier uur gereageerd kan worden na het verzoek van de gouverneur. Dat laatste is tot op heden niet gebeurd.