In de Amerikaanse stad Atlanta is zaterdagochtend de noodtoestand uitgeroepen vanwege de soms gewelddadige protesten tegen politiegeweld.

Vijfhonderd soldaten van de nationale garde zijn ingezet in Atlanta en omstreken om mensen en eigendommen te beschermen, zo schrijft de gouverneur van de staat Georgia op Twitter.

In Atlanta werd vrijdag het hoofdkwartier van tv-zender CNN belegerd door demonstranten. Delen van het gebouw, zoals een groot logo voor het pand, werden beklad en betogers sloegen ramen in.

Al dagenlang wordt er in het hele land geprotesteerd tegen politiegeweld,. Ook in steden als Denver, Detroit, Houston, Louisville en New York werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gedemonstreerd.

95 Brandstichtingen en plunderingen bij protesten in VS

Dood George Floyd aanleiding voor protesten

De protesten zijn het gevolg van een video waarin een politieagent in de stad Minneapolis een ongewapende Afro-Amerikaanse man, de 46-jarige George Floyd, tegen de grond houdt door zijn knie minutenlang op diens nek te drukken. In de video is te horen dat de man aangeeft dat hij niet kan ademen. Hij overleed uiteindelijk.

De gebeurtenis doet denken aan eerdere incidenten waarbij Afro-Amerikaanse arrestanten om het leven kwamen door politiegeweld. De bewuste agent is aangehouden.

Het is nog onbekend of de andere agenten die in de video te zien zijn ook vervolgd zullen worden.