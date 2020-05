Een vermoedelijk kopstuk van een mensensmokkelbende is deze week in Duitsland opgepakt, meldt persbureau AFP. In België en Frankrijk werden eerder deze week al 26 verdachten aangehouden. De aanhoudingen volgen na een internationaal onderzoek naar de dood van 39 Vietnamese migranten.

De slachtoffers werden in het afgelopen jaar aangetroffen in een vrachtwagen in het Britse Grays, nabij de haven van Purfleet. Zij waren op dat moment al overleden. Eerder werden al ruim twintig personen gearresteerd in de zaak, onder wie de chauffeur.

Het vermoedelijke kopstuk, die de bijnaam 'De Kale Hertog' heeft, werd deze week in het zuiden van Duitsland opgepakt. Het is niet bekend wat de nationaliteit van de 29-jarige man is. Volgens bronnen zou hij aan het hoofd van het netwerk in Frankrijk kunnen staan.

De andere 26 verdachten werden dinsdag opgepakt. Het gaat om dertien mensen in Frankrijk en dertien in België. Zij worden verdacht van mensensmokkel, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. Van de dertien arrestanten in Frankrijk zitten er twaalf in de cel, terwijl elf van hen al formeel zijn aangeklaagd in België.

Bende vroeg 20.000 euro

Uit het onderzoek blijkt dat de migranten in het noorden van Frankrijk de vrachtwagen in zijn gegaan. Het netwerk zou zelfs na de tragedie nog hebben doorgewerkt. Zij vroegen doorgaans bedragen van zo'n 20.000 euro om mensen van Frankrijk naar Groot-Brittannië te smokkelen.

De slachtoffers, onder wie twee vijftienjarige jongens, zaten al zeker tien uur in de gekoelde trailer van de vrachtwagen voordat ze ontdekt werden. De wagen kwam vanuit het Belgische Zeebrugge per boot aan in Engeland.

Volgens voorlopige onderzoeksresultaten zijn de Vietnamezen overleden aan een combinatie van zuurstofgebrek en oververhitting in een afgesloten ruimte. Deze doodsoorzaak is nog onofficieel.