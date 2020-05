Ondanks een avondklok vanaf 20.00 uur (lokale tijd) gingen vrijdagavond toch honderden demonstranten de straat op in Minneapolis. Ook in andere Amerikaanse steden werd grootschalig geprotesteerd. In Atlanta werd het hoofdkantoor van tv-zender CNN bestormd.

De protesten zijn het gevolg van een video waarin een politieagent een ongewapende Afro-Amerikaanse man, de 46-jarige George Floyd, tegen de grond houdt door zijn knie minutenlang op diens nek te drukken. In de video is te horen dat de man aangeeft dat hij niet kan ademen. Hij overleed uiteindelijk.

De gebeurtenis doet denken aan eerdere incidenten waarbij Afro-Amerikaanse arrestanten om het leven kwamen door politiegeweld. De bewuste agent is aangehouden. Het is nog onbekend of de andere agenten die in de video te zien zijn ook vervolgd zullen worden.

Al vijf dagen gaan mensen de straat op om hun woede te uiten over de dood van Floyd. Vrijdag werd een politiebureau in brand gestoken en inmiddels zijn honderden soldaten van de nationale garde naar Minneapolis gestuurd.

99 Zwarte Amerikaan overlijdt na hardhandige arrestatie

Arrestatie agent zorgde er niet voor dat demonstranten kalmeerden

Met de arrestatie van de agent hoopten autoriteiten de gemoederen te bedaren, maar dat bleek niet het geval. Ook een avondklok mocht niet baten: vrijdag botsten ongeveer vijfhonderd demonstranten met politieagenten. De politie zette traangas, rubberen kogels en flitsgranaten in om de menigtes uit elkaar te drijven.

De protesten beperken zich echter niet tot Minneapolis. Ook in steden als Denver, Detroit, Houston, Louisville en New York werd gedemonstreerd.

In Atlanta werd het hoofdkwartier van tv-zender CNN belegerd door demonstranten. Delen van het gebouw, zoals een groot logo voor het pand, zijn beklad en betogers hebben ramen ingeslagen.