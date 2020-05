De Verenigde Staten verbreken hun banden met de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie bij het Witte Huis.

Fondsen die normaal voor de gezondheidsorganisatie bestemd zijn worden herverdeeld over andere landen die hulp nodig hebben op het gebied van gezondheid. De VS draagt jaarlijks ongeveer 450 miljard dollar (ongeveer 400 miljard euro) bij aan de WHO.

De Amerikaanse president dreigt al langer om de financiering van de WHO stop te zetten. 18 mei gaf hij de organisatie een ultimatum om binnen dertig dagen hun zaken op orde te krijgen.

Volgens Trump heeft China de complete controle over de WHO. De president beschuldigt China er al langer van verantwoordelijk te zijn voor de uitbraak van het coronavirus. "De Chinese regering heeft continu zijn beloftes gebroken aan ons en andere landen", zegt hij.

Naast het stopzetten van de relatie met de WHO gaat er ook een inreisverbod gelden voor sommige reizigers met de Chinese nationaliteit. Na de persconferentie tekende Trump een verklaring die stelt dat Chinese afgestudeerde studenten die gelinkt zijn aan Chinese onderwijsinstanties die banden hebben met het leger de VS niet langer in mogen.

208 Trump: 'De wereld lijdt onder wangedrag van de Chinese overheid'

Economische voordelen Hongkong worden ingetrokken

Trump trekt ook de economische voordelen van Hongkong in. Op dit moment geldt er vrije handel tussen de VS en Hongkong. Tijdens de persconferentie zei Trump zijn kabinet opdracht te hebben gegeven te beginnen met het terugdraaien van deze voordelen.

De Amerikaanse president vindt dat China de belofte om Hongkong semiautonoom te houden heeft verbroken. Hij noemt China's behandeling van Hongkong "tragisch". Hierdoor is de status van Hongkong volgens hem niet langer autonoom genoeg om de economische voordelen te ontvangen. Trump zegt daarnaast dat functionarissen in Hongkong die de autonome status van de semiautonome regio hebben aangetast, bestraft zullen worden.

Het Chinese parlement nam donderdag een omstreden veiligheidswet aan die de invloed in de semiautonome regio Hongkong verder uitbreidt.

De veiligheidswet ziet toe op het verbod op staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging, maar wordt vooral gezien als een manier om de greep op Hongkong verder te versterken.