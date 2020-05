Derk Chauvin, de agent die eerder deze betrokken was bij de aanhouding en dood van de 46-jarige George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, is vrijdag door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van moord op de ongewapende zwarte man.

De agent werd vrijdag aangehouden door de politie van de staat Minnesota. Chauvin had voorafgaand aan de fatale aanhouding van maandag al achttien klachten tegen hem lopen, meldt CNN.

Chauvin werd, samen met drie andere collega's, eerder deze week al ontslagen nadat beelden van een omstander uitlekten van de aanhouding van Floyd. Op de video is te zien hoe de zwarte man op de grond door agenten wordt vastgehouden. Chauvin heeft minutenlang zijn knie in de nek van Floyd, die roept dat hij geen lucht krijgt. Floyd overleed later in het ziekenhuis.

Het is nog onbekend of de andere drie agenten ook zullen worden aangehouden. Er loopt nog een onderzoek naar hen.

99 Zwarte Amerikaan overlijdt na hardhandige arrestatie

'Man verzette zich bij aanhouding'

De agenten zeggen dat ze afgingen op een melding van een man die een vervalst document probeerde te gebruiken in een winkel. Volgens hen verzette hij zich bij zijn arrestatie en had hij daarna een medisch incident.

In Minneapolis is knielen op de nek van een verdachte toegestaan, mits iemand zich verzet bij een arrestatie. Volgens de advocaat van Floyds familie gebruikte hij echter geen geweld bij zijn arrestatie.

Aanhouding leidt tot demonstraties in VS

De dood van Floyd zorgde voor een golf van demonstraties in het hele land. Op verschillende plekken kwam het in de nacht van donderdag op vrijdag tot botsingen tussen demonstranten en de politie. Ook werd een politiebureau in de brand gestoken.

Het Capitool van de staat Colorado in Denver werd afgegrendeld, nadat schoten werden gehoord in de buurt van een demonstratie. Het staatsparlementsgebouw van Ohio in Columbus werd bestormd door betogers, waarbij onder meer ramen sneuvelden, en in de stad Phoenix in Arizona werden agenten bekogeld met stenen.

In New York werden meer dan veertig demonstranten opgepakt, en in Minneapolis rekende de politie een cameraploeg van CNN in, terwijl die live verslag deed van de betogingen.

De gouverneur van Minnesota riep vrijdag de demonstranten op om te stoppen met de gewelddadige protesten. De Nationale Garde is aanwezig in Minneapolis om de rust te herstellen.