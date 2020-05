Een brandend politiebureau, plunderingen en schietpartijen. In veel Amerikaanse steden liepen aanvankelijk vreedzame betogingen tegen politiegeweld in de nacht van donderdag op vrijdag uit op chaos en geweld. Wat is er aan de hand?

Tijdens een demonstratie in Louisville (Kentucky) werden donderdagnacht zeven burgers getroffen door kogels, maakte de burgemeester van de stad vrijdag bekend. Twee van de gewonden in Louisville moesten worden geopereerd, vijf anderen verkeren in relatief goede toestand.

Volgens de burgemeester heeft de politie niet geschoten en kwam het geweld van de betogers zelf. De politie in de stad liet weten dat het te vroeg is om de toedracht van de schietincidenten te achterhalen.

De demonstranten hadden zich verzameld om gerechtigheid te eisen voor de dood van Breonna Taylor. De 26-jarige zwarte ambulancemedewerkster werd in maart geraakt door acht politiekogels tijdens een inval in haar appartement.

Directe aanleiding voor de betoging over het lot van Taylor was de woede over een ander politieslachtoffer, George Floyd uit Minneapolis, die maandag overleed na zijn arrestatie.

Landelijke protesten over dood Floyd

De dood van Floyd zorgde voor een golf van demonstraties in het hele land. Op verschillende plekken kwam het in de nacht van donderdag op vrijdag tot botsingen tussen demonstranten en de politie.

Het Capitool van de staat Colorado in Denver werd afgegrendeld, nadat schoten werden gehoord in de buurt van een demonstratie. Het staatsparlementsgebouw van Ohio in Columbus werd bestormd door betogers, waarbij onder meer ramen sneuvelden, en in de stad Phoenix in Arizona werden agenten bekogeld met stenen.

In New York werden meer dan veertig demonstranten opgepakt, en in Minneapolis rekende de politie een cameraploeg van CNN in, terwijl die live verslag deed van de betogingen.

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de betogers in Minneapolis "schurken". Hij schreef vrijdag een bericht op Twitter, waarin hij suggereerde dat zij kunnen worden neergeschoten als zij zich schuldig maken aan plunderingen. "Als het plunderen begint, begint ook het schieten."

Dat bericht werd door Twitter aangemerkt als een oproep tot geweld die strijdig is met de gebruiksvoorwaarden, maar niet verwijderd.

'Ik krijg geen adem'

De week van protesten begon met de dood van de 46-jarige George Floyd in Minneapolis, hoofdstad van de staat Minnesota. Tijdens zijn arrestatie drukte een agent acht minuten lang met zijn knie op de nek van de man. Floyd zei meermaals 'Ik krijg geen adem' en verloor uiteindelijk het bewustzijn. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Omstanders legden de arrestatie van Floyd vast en deelden de beelden op sociale media. Een tweede video vanuit een andere hoek, die nog niet is geverifieerd, suggereert dat niet één, maar drie agenten bovenop de man zaten om hem tegen de grond te drukken.

De hoofdcommissaris van de politie in Minneapolis bood zijn excuses aan voor de dood van Floyd en de vier betrokken agenten werden ontslagen. De burgemeester van de stad verklaarde dat hij wil dat de agent die zijn knie in de nek van de man hield daarvoor wordt vervolgd.

Demonstranten steken politiebureau in brand

De protesten liepen uit de hand nadat de aanklagers in Minneapolis donderdag aankondigden nog niet te hebben besloten of de politieagent die zijn knie in de nek van Floyd zette zal worden vervolgd.

Demonstranten bestormden een politiebureau en staken het in brand. De agenten die in het bureau aanwezig waren sloegen op instructie van burgemeester Jacob Frey op de vlucht. "De symboliek van een gebouw kan niet zwaarder wegen dan mensenlevens", zei hij daar later over.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek naar de dood van Floyd aangekondigd, dat moet uitwijzen of de politieagenten in kwestie worden vervolgd. Ook de aanklagers in Minnesota doen verder onderzoek.