De protesten in de Amerikaanse stad Minneapolis worden steeds feller. Demonstranten hebben een politiebureau in brand gestoken en de staat Minnesota heeft vijfhonderd soldaten van de nationale garde op de stad afgestuurd.

Al vier dagen gaan duizenden demonstranten in Minneapolis de straat op om hun woede te uiten over de dood van de ongewapende Afro-Amerikaan George Floyd, die overleed tijdens zijn arrestatie.

Donderdagavond (lokale tijd) werden de protesten feller nadat aanklagers nog niet duidelijk wilden maken of de officier die acht minuten lang zijn knie in de nek van Floyd drukte wordt aangeklaagd.

Demonstranten sloegen ramen van een politiegebouw in en staken het in brand. Enkele demonstranten gooiden met vuurwerk, waarop de politie met projectielen terugschoot, meldt The New York Times.

Ook elders protesten na dood van Floyd

De nationale garde is inmiddels aanwezig in de stad. Naar eigen zeggen om ervoor te zorgen dat brandweerkorpsen op oproepen kunnen reageren en dat er vreedzaam gedemonstreerd kan worden.

De protesten vanwege de dood van Floyd verspreiden zich steeds verder over de rest van de Verenigde Staten. In onder meer New York, Louisville en Denver vonden donderdag demonstraties plaats. Die verliepen grotendeels vreedzaam.

Floyd (46) werd maandag door agenten op straat staande gehouden. Terwijl hij op de grond lag, riepen hij en omstanders meermaals tegen de politieagenten dat hij niet kon ademen. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later doodverklaard werd.