India zegt in overleg te zijn met China over een oplossing voor een grensconflict tussen beide landen. Amerikaanse president Donald Trump bood eerder aan om tussenbeide te komen, maar de landen lijken dit nu te negeren.

"We zijn in gesprek met China om het conflict vreedzaam op te lossen", aldus het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken. China heeft zich nog niet uitgesproken over de kwestie. Trump zei dinsdag op Twitter dat zowel India als China weten dat de Verenigde Staten bereid zijn om te helpen tot een oplossing te komen.

Het gaat om het meest serieuze conflict tussen de landen sinds eerder grensconflict in 2017. India zegt vrede te willen langs de grens, maar ook eigen grondgebied te willen beschermen.

De 3.500 kilometer lange grens tussen de twee Aziatische landen is al langer onderwerp van discussie. Beide landen zeggen recht te hebben op stukken land die eigenlijk in bezit zijn van de ander.

India begon onlangs met het bouwen van infrastructuur langs de grens, wat volgens persbureau Reuters vermoedelijk een aanleiding is voor de opgelopen spanning. China wil dat de bouwprojecten worden stilgezet omdat er geen zekerheid is over wie het gebied bezit.