De NDP, de partij van de huidige Surinaamse president Desi Bouterse, eist een hertelling van de stemmen van de verkiezingen van afgelopen maandag. Dat zei hij donderdag in een interview met het radioprogramma Bakana Tori op Radio SRS.

De partij van Bouterse zou volgens de huidige telling veel zetels verliezen en van 26 zetels in het parlement terug gaan naar tien. Bouterse wil een hertelling van de stembureaus die dan live via televisie te volgen moet zijn voor Surinamers, meldt Starnieuws. Eventuele onregelmatigheden zouden dan moeten zijn uitgesloten. "Openlijker, eerlijker en transparanter kan niet", zegt de president.

Oppositiepartij VHP zou van negen naar twintig zetels gaan en de grote winnaar worden. Eerder op de dag lieten oppositieleiders weten bang te zijn voor pogingen tot fraude bij de telling. Zij beschuldigen Bouterse ervan de verkiezingen te willen beïnvloeden. Een officiële verkiezingsuitslag is na drie dagen na de verkiezingen nog steeds niet bekendgemaakt.

VHP-leider Chan Santokhi zei tijdens een persconferentie op donderdag al bang te zijn dat de regering uit is op een hertelling. "U kunt dan wel raden wat de uitslag wordt", aldus de politiek leider, die weinig vertrouwen heeft in de huidige gang van zaken. Bij enkele tientallen stembureaus moesten de stemmen al worden herteld. De VHP is, ondanks dat een verkiezingsuitslag nog niet gepubliceerd is, al met andere oppositiepartijen in onderhandeling over het vormen van een nieuwe regering.

Aanhangers van de oppositiepartijen houden sinds maandag dag en nacht de wacht op de tribune van de Anthony Nesty Sporthal (ANS) in Paramaribo, waar de processen-verbaal van alle individuele stembureaus worden verzameld. Ze willen voorkomen dat er wordt gesjoemeld met uitslagen.

Internationale waarnemers hebben al laten weten langer in het land te zullen blijven.

'NDP zal definitieve uitslag accepteren'

Bouterse zelf zegt dat een hertelling niets te maken heeft met onsportiviteit en dat zijn regering een definitieve uitslag van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zal accepteren.

Volgens hem heeft zijn partij nog een grote kans om te winnen en wil de oppositie hem en zijn partij in diskrediet brengen met de beschuldigingen van fraude. Bouterse stelt zelf dat zijn partij op dit moment richting de achttien zetels gaat en dat de oppositie zenuwachtig wordt en daarom "allerlei scenario's aan het afdraaien is".

Als er volgens Bouterse al onregelmatigheden waren bij de verkiezingen, dan zou dit betekenen dat hij al bij de voorlopige tellingen voorop moest lopen. Een achterstand bij de huidige tellingen had hij niet verwacht. "Maar we moeten de endgame afwachten en daar is men (de oppositie, red.) huiverig voor."

De NDP van Bouterse zal formeel protest aantekenen bij het OKB. Die bepaalt vervolgens of er inderdaad een hertelling zal komen.

Verkiezingsnederlaag kan cel betekenen voor Bouterse

Een nederlaag bij de verkiezingen kan ervoor zorgen dat Bouterse zijn celstraf van twintig jaar voor betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982 moet uitzitten. De president werd eind vorig jaar veroordeeld door een Surinaamse rechtbank maar kan door zijn huidige positie niet worden vastgezet.