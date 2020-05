De leiders van de grootste oppositiepartijen hebben donderdag hun zorgen geuit over pogingen tot fraude bij de telling van de stemmen van de verkiezingen. De VHP van Chan Santokhi zou de grootste partij worden volgens de huidige tellingen, maar een officiële verkiezingsuitslag is nog steeds niet openbaar gemaakt.

Volgens Santokhi hebben ooggetuigen gezien dat er in de nacht van woensdag op donderdag is geprobeerd om te rommelen met de dozen met processen-verbaal in de Anthony Nesty Sporthal (ANS), waar de verkiezingsuitslagen van de individuele stembureaus worden verzameld en geteld, meldt Starnieuws.

Politicus Ronny Brunswijk van oppositiepartij ABOP zou hebben gezien dat de kleinzoon van Desi Bouterse heeft geprobeerd om dozen te stelen. Ook waren er pogingen tot brandstichting. Brunswijk zegt dat hij 's nachts werd gebeld om naar de sporthal te komen. Daar zag hij vervolgens hoe overal op de grond processen-verbaal lagen.

Aanhangers van de oppositiepartijen houden sinds maandag dag en nacht de wacht op de tribune van de sporthal om ervoor te zorgen dat er niet wordt gesjoemeld met de uitslagen. Internationale waarnemers hebben al laten weten langer in het land te zullen blijven.

OKB dreigt verkiezingsuitslag bekend te maken

Jennifer Silos-Van Dijk, de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), dreigde woensdag de uitslagen zelf openbaar te maken als het ministerie van Binnenlandse Zaken dat blijft uitstellen. Silos-Van Dijk stelde dat de resultaten al bekend zijn. Het OKB is belast met het officieel geldig verklaren van de verkiezingen, maar moet wachten tot het ministerie de resultaten publiceert.

Santokhi riep haar donderdag tijdens een persconferentie op om daad bij het woord te voegen en de verkiezingsuitslag te publiceren.

De oppositieleider is bang dat de regering aanstuurt op een volledige hertelling vanwege de chaos die er heerste rondom de verkiezingen. Volgens hem "is dan wel te raden wat het resultaat zal worden". Eerder moesten al de stemmen van enkele tientallen bureaus opnieuw worden geteld.

Verkiezingen verliepen chaotisch

De verkiezingen van drie dagen geleden verliepen ook al rumoerig. Kiezers moesten in sommige bureaus opnieuw stemmen nadat ze foutieve stembiljetten hadden gekregen en ook werden mensen zonder stemrecht in busjes naar stemlocaties gebracht.

De VHP is de grootste tegenstander van de huidige regeringspartij NDP van Desi Bouterse. Uit voorlopige tellingen blijkt dat de VHP van negen naar twintig zetels gaat. De NDP zakt van 26 naar zestien zetels. Er zijn in het parlement van Suriname 51 zetels te verdelen.

Santokhi beschuldigt de NDP van de onregelmatigheden in de sporthal. Hij heeft het Openbaar Ministerie gevraagd onderzoek te doen naar mogelijk strafbare feiten. "Er moet opgetreden worden", aldus Santokhi. De politicus en de andere oppositieleiders roepen de regering op om haar verlies te accepteren.

De voorzitter van het OKB vraagt de oppositie om rustig te blijven. Volgens haar volgt later op donderdag een voorlopige uitslag.