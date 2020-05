Een Rwandese rechtbank heeft oud-politicus Ladislas Ntaganzwa donderdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn rol bij de genocide in het land in 1994. Ntaganzwa heeft volgens de rechtbank de dood van honderdduizenden mensen op zijn geweten.

Bij de genocide in Rwanda kwamen tussen april en juli 1994 naar schatting een miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven. De nu 58-jarige Ntaganzwa was destijds hoofd van de Nyakizu regio in het zuiden van het land.

Hij werd in 1996 aangeklaagd door het Rwandatribunaal op verdenking van het plegen van genocide, moord en verkrachting. Het Tribunaal stelt dat Ntaganzwa persoonlijk opdracht gaf tot het doden van ruim tweehonderdduizend Tutsi's in april 1994.

Ntaganzwa werd in december 2015 opgepakt in Congo-Kinshasa en een paar maanden later uitgeleverd aan Rwanda. De voormalig politicus gaat volgens zijn advocaat in beroep tegen de uitspraak.

'Financier van genocide' opgepakt in Frankrijk

Eerder deze maand werd een van de meest gezochte mannen van Rwanda, Felicien Kabuga, opgepakt in de buurt van Parijs.

De 84-jarige Kabuga zou de genocide in Rwanda hebben gefinancierd en was ruim 25 jaar voortvluchtig. Hij zal later worden voorgeleid bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.