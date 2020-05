De piloot van het Pakistaanse passagiersvliegtuig dat op 22 mei neerstortte in Karachi verzweeg tegen de luchtverkeersleiding dat zijn landingsgestel niet werkte. Dat hebben de Pakistaanse autoriteiten donderdag gezegd. Bij de ramp kwamen 97 mensen om het leven.

Het toestel stortte na een mislukte landingspoging neer in een woonwijk naast het vliegveld. Op dat moment was de piloot net begonnen aan een tweede landingspoging. Twee inzittenden van het toestel overleefden de ramp.

De Pakistaanse minister voor Burgerluchtvaart, Ghulam Sarwar Khan, zei donderdag tegen journalisten dat sporen op de landingsbaan duidelijk laten zien dat het vliegtuig de grond tijdens de eerste landingspoging drie keer raakte.

"De piloot kondigde nooit aan dat zijn landingsgestel niet openging. Hij raakte de grond drie keer lukraak met de motoren van het toestel", aldus Khan. "Hij vloog niet op de juiste hoogte. De verkeerstoren vertelde hem: 'U zit niet op de vereiste hoogte, ga lager vliegen'." Volgens de minister antwoordde de piloot: "Het lukt me wel." Khan vertelde niet hoe hij aan die gespreksinformatie was gekomen.

45 Beveiligingscamera filmt dodelijke vliegtuigcrash Pakistan

Frans team onderzoekt vluchtgegevens

De stemrecorder en zwarte doos uit de cockpit van de Airbus A320 van Pakistan Airlines zijn teruggevonden en zullen worden onderzocht in een laboratorium van de luchtvaartautoriteiten in Frankrijk. Die zijn betrokken omdat het vijftien jaar oude toestel in dat land werd ontworpen.

De twee motoren van het toestel genieten bijzondere aandacht van de onderzoekers. De piloot zou na zijn eerste landingspoging hebben gemeld dat die beide waren uitgevallen.