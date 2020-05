Duizenden demonstranten in de Amerikaanse stad Minneapolis zijn woensdag voor de tweede dag op rij de straat opgegaan om hun woede te uiten over de dood van de ongewapende Afro-Amerikaan George Floyd, die overleed tijdens zijn arrestatie. De demonstratie eindigde met geweld en winkelplunderingen.

Honderden betogers, veelal met bedekte gezichten, kwamen woensdagmiddag bijeen rondom een politiebureau in de stad en riepen leuzen als: "Geen gerechtigheid, geen vrede" en "Ik kan niet ademen".

Die laatste leus wordt sinds het incident rond de dood van de Afro-Amerikaan Eric Garner in 2014 vaak gebruikt bij protesten tegen politiegeweld en racisme door agenten.

De menigte groeide in de loop van de avond naar duizenden demonstranten. Er ontstond een grimmige situatie met de oproerpolitie aan de ene kant en demonstranten vanachter hun geïmproviseerde barricades aan de andere kant.

De politie gebruikte uiteindelijk traangas, plastic kogels en flitsgranaten om de menigte op afstand te houden, terwijl de betogers de agenten bekogelden met stenen, flessen en andere voorwerpen. Sommige demonstranten gooiden traangasbussen terug naar de politie.

De avond eindigde met brandstichtingen en winkelplunderingen. De demonstratie verliep niet overal gewelddadig.

Afro-Amerikaanse man in VS overlijdt tijdens arrestatie

Agent knielde op nek slachtoffer

Floyd (46) werd maandag door agenten op straat staande gehouden. Op door omstanders gemaakte videobeelden is te zien dat een witte agent zijn knie minutenlang op de nek van het slachtoffer hield.

Terwijl Floyd op de grond lag, riepen hij en omstanders meerdere malen tegen de politieagenten dat hij niet kon ademen. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later stierf.

Vier Amerikaanse agenten werden dinsdag ontslagen wegens betrokkenheid bij de dood van de man.

De FBI onderzoekt nog of de agent die zijn knie op Floyds nek zette, zal worden vervolgd voor moord. In Minneapolis is knielen op de nek van een verdachte toegestaan, mits die zich verzet bij zijn arrestatie. Volgens de advocaat van Floyds familie gebruikte hij echter geen geweld bij zijn arrestatie.