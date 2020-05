De Verenigde Staten zien Hongkong niet langer als autonoom, vanwege de plannen om een omstreden wet in te voeren die het bespotten van het Chinese volkslied strafbaar stelt. De beslissing van de VS kan economisch nadelig uitpakken voor Hongkong en maakt de weg vrij voor nieuwe sancties tegen China.

"Geen weldenkend persoon kan - gezien de feiten - nog aannemen dat Hongkong voldoende onafhankelijk is van China", zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag in een verklaring.

Pompeo stelt dat de mogelijke invoering van die wet "de zoveelste aanwijzing" is dat China de autonomie en vrijheid van Hongkong probeert te ondermijnen. "Het is duidelijk dat de Chinese regering bezig is om Hongkong op China te laten lijken", aldus Pompeo.

Een wet bepaalt dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ieder jaar moet onderzoeken of de voormalig Britse kolonie nog voldoende onafhankelijk van China is om van economische voordelen in relatie met de VS te profiteren.

De beslissing van Pompeo kan nu leiden tot een ongunstiger handelsklimaat voor Hongkong en mogelijk tot nieuwe sancties tegen China, zoals reisbeperkingen voor Hongkongse leiders die optreden tegen demonstranten. De VS stelt achter de Hongkongse bevolking te staan in de strijd tegen de inmenging van het Chinese vasteland.

China stelt zelf dat Hongkong nog voldoende autonomie geniet en dat het tegenmaatregelen zal nemen wanneer landen zich bemoeien met de situatie in de regio.

Er is al een aantal weken onrust in het land vanwege het wetsvoorstel dat het bespotten of het "niet respecteren" van het Chinese volkslied verbiedt.

Als mensen worden vervolgd, kunnen ze onder de nieuwe wet tot drie jaar celstraf krijgen. Veel inwoners van Hongkong zijn bang dat dit een volgende stap is om de vrijheid van meningsuiting nog verder in te perken en om afwijkende meningen strafbaar te stellen.

Woensdag werden bij demonstraties tegen de wet ten minste 360 mensen aangehouden, meldt de Hongkongse politie. Ook werd pepperspray gebruikt om demonstranten te verspreiden. Eerder op de dag besloot de politie al om een gebied rondom het parlement af te sluiten uit angst voor nieuwe demonstraties.

Volgende week wordt opnieuw gedebatteerd over het wetsvoorstel. Dan wordt ook bepaald of de wet wordt aangenomen of verworpen.