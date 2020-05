Europol heeft dinsdagochtend bij gelijktijdige woninginvallen in België en Frankrijk 26 verdachte leden van een grote mensensmokkelbende aangehouden, meldt het Europese politieagentschap woensdag. De actie hield verband met de 39 Vietnamese migranten die in oktober dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in Engeland.

In Brussel vonden zestien huiszoekingen plaats, onder meer in dertien zogeheten safehouses. Daarbij werden dertien verdachten aangehouden en vijf migranten aangetroffen, die mogelijk slachtoffer van de bende zijn. In en rond Parijs hielden agenten dertien personen aan.

De mensensmokkelaars houden zich volgens Europol voornamelijk bezig met de smokkel van Aziatische migranten, voornamelijk uit Vietnam. Europol vermoedt dat de migrantensmokkelaars de afgelopen maanden dagelijks tientallen mensen hebben vervoerd.

Landen werken nauw samen na koeltruckdrama in Essex

Naar aanleiding van de vondst van de 39 Vietnamese migranten in een koeltrailer in het Engelse graafschap Essex richtten het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Ierland, Europol en de Europese justitiedienst Eurojust een gemeenschappelijk onderzoeksteam (JIT) op. Sindsdien werken de partijen nauw samen in zowel regionale als lokale onderzoeken naar migrantensmokkel.

De verdachten riskeren gevangenisstraffen van één tot vijftien jaar en geldboetes van tussen de 1.000 en 150.000 euro.

Eerder al zo'n twintig arrestaties verricht

In de zaak rondom het truckdrama waren eerder al circa twintig arrestaties verricht, onder meer in Vietnam. Onder hen is de chauffeur van de vrachtwagen.

De slachtoffers, onder wie twee vijftienjarige jongens, zaten al zeker tien uur in de gekoelde trailer van de vrachtwagen voordat ze ontdekt werden. De wagen kwam vanuit het Belgische Zeebrugge per boot aan in Engeland.

Volgens voorlopige onderzoeksresultaten zijn de Vietnamezen overleden aan een combinatie van zuurstofgebrek en oververhitting in een afgesloten ruimte. Deze doodsoorzaak is nog onofficieel.