De Hongkongse oproerpolitie heeft woensdag uit vrees voor nieuwe demonstraties een gebied rondom het parlementsgebouw afgegrendeld. Parlementsleden debatteren daar over een nieuwe wet, die de bespotting of het niet respecteren van het Chinese volkslied verbiedt.

Wegen richting het commerciële district zijn afgezet met barricades en prikkeldraad. Agenten controleren mensen die het zakencentrum in willen.

Een paar honderd betogers waren eerder op woensdag in het centrum van Hongkong bijeengekomen om te demonstreren tegen de nieuwe wet, die in de ogen van de activisten de vrijheid van Hongkongers inperkt.

De politie smoorde deze bijeenkomst in de kiem en dreef de demonstranten uiteen met pepperspray. Volgens de politie zijn zestien betogers opgepakt.

Mogelijk drie jaar celstraf voor bespotting volkslied

Het wetsvoorstel werd een paar jaar geleden ingediend, nadat Hongkongse voetbalfans het Chinese volkslied met boegeroep hadden ontvangen tijdens een WK-kwalificatieduel in 2015.

De pro-Chinese regering van Hongkong heeft aangekondigd het verbod op de bespotting van het Chinese volkslied zo snel mogelijk in de wet op te nemen. "Hongkongers hebben de morele verantwoordelijkheid om het volkslied te respecteren", zei plaatsvervangend leider Matthew Cheung van Hongkong voorafgaand aan het debat.

Beleidsmakers willen dat mensen die het volkslied bespotten maximaal drie jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

'Nieuwe poging om afwijkende meningen strafbaar te maken'

De prodemocratische oppositie van de stad zegt dat het wetsvoorstel een nieuwe poging is om afwijkende meningen strafbaar te stellen.

Het debat van woensdag is het tweede in een reeks van drie. De laatste rond vindt volgende week plaats, waarna de wet wordt aangenomen of verworpen.

In Hongkong wordt de laatste jaren geregeld gedemonstreerd tegen de steeds groter wordende invloed van China op de semiautonome regio. Zo greep de oproerpolitie afgelopen weekend tijdens een betoging in met traangasgranaten en pepperspray.



Het ging om een demonstratie tegen een omstreden door China voorgestelde veiligheidswet, die staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging verbiedt.