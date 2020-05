De man die verdacht wordt van het stichten van brand in een animatiestudio in het Japanse Kyoto vorig jaar is woensdag officieel door de Japanse politie gearresteerd.

Bij de brand kwamen 36 mensen om het leven. De verdachte liep zelf ook zulke ernstige verwondingen op dat de politie hem niet meteen kon arresteren. De man heeft tien maanden in het ziekenhuis gelegen en wordt nu voor verder verhoor overgebracht naar het politiebureau.

De man zou in het ziekenhuis al bekend hebben de brand te hebben gesticht. De verdachte drong het gebouw van de Kyoto Animation Co.-studio binnen, gooide brandbare vloeistof in het rond en stak vervolgens het gebouw in brand.

Het is de meest dodelijke brand in Japan in bijna twintig jaar. Naast de 36 mensen die om het leven kwamen raakten tientallen mensen gewond.

Verdachte eerder behandeld voor geestesziekte

De verdachte is in het verleden behandeld voor een niet nader genoemde geestesziekte. Ook heeft hij vastgezeten voor een beroving van een supermarkt.

De man zou de studio in brand hebben gestoken omdat hij dacht dat hij geplagieerd werd. Hij zou vlak voor het aansteken van de brand "jullie gaan sterven" hebben geschreeuwd.

Kyoto Animation is een van de prominentste Japanse animatiestudio's en heeft ruim 160 medewerkers. Het bedrijf maakte onder andere de series The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Clannad en K-On.