Vier Amerikaanse agenten in de Amerikaanse stad Minneapolis zijn dinsdag ontslagen vanwege betrokkenheid bij de dood van een ongewapende zwarte man.

De overleden man, George Floyd, werd maandag door agenten op straat staande gehouden op verdenking van vervalsing. Op videobeelden gemaakt door omstanders is te zien hoe een witte politieagent zijn knie in Floyd's nek duwt.

Terwijl Floyd op de grond ligt, roepen hij en omstanders meerdere malen tegen de politieagenten dat hij niet kan ademen. De agent blijf minutenlang op zijn nek zitten, waarna het slachtoffer niet meer reageert. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later sterft.

Volgens de politiechef van Minneapolis zijn de agenten die betrokken waren bij het incident ontslagen. Ook is het volgens burgemeester Jacob Frey van Minneapolis in elk opzicht verkeerd wat er gebeurd is. "Deze agent faalde in deze basale, menselijke waarde", aldus Frey. "Zwart zijn mag geen doodvonnis betekenen."

Politie mag knielen op nek in Minneapolis

De FBI onderzoekt nog of de agent die zijn knie op Floyd's nek zette zal worden vervolgd voor moord. In Minneapolis is knielen op de nek van een verdachte toegestaan, mits hij zich verzet bij zijn arrestatie. Volgens de advocaat van Floyd's familie gebruikte hij echter geen geweld bij zijn arrestatie.

Het incident doet denken aan de dood van Eric Garner in 2014, een zwarte man die overleed nadat hij door witte agenten in een wurggreep werd genomen voor het illegaal verkopen van sigaretten.

De dood van Garner en meerdere ongewapende Afro-Amerikanen, onder wie de tiener Michael Brown in Ferguson, leidde dat jaar tot hevige protesten in de VS. De zwarte gemeenschap vindt dat voornamelijk witte politieagenten hen niet gelijk behandelen.