Het tellen van de laatste stemmen voor de parlementsverkiezingen in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo wordt uitgesteld tot woensdag, schrijft De Ware Tijd dinsdag. De oppositiepartijen zijn bang dat er in de tussentijd onregelmatigheden plaatsvinden.

Zo'n 73 procent van de stemmen is inmiddels geteld. NPD, de partij van president Desi Bouterse, is van 26 naar 16 zetels gezakt. Oppositiepartij VHP lijkt een flinke winst te pakken, met een groei van 9 naar 20 van de 51 zetels in het parlement.

Het tellen van de stemmen zou volgens lokale media enigszins chaotisch verlopen. Voorzitter van het hoofdstembureau Mike Nerkust schort de tellingen op omdat het stembureaupersoneel uitgeput zou zijn.

Het Anti-Fraude Platform (AFP) is ongerust over het stopzetten van de tellingen in Paramaribo. Volgens het platform creëert het stilleggen van de tellingen mogelijk ruimte voor onregelmatigheden.

AFP uit zorgen over open stemdozen

De twaalf oppositiepartijen hebben samen het AFP opgezet, om ervoor te zorgen dat er geen fraude plaatsvindt bij de verkiezingen. Elk kiesbureau wordt door een AFP-observant in de gaten gehouden.

Eerder op dinsdag uitte het AFP ook al zijn zorgen over mogelijk gesjoemel bij het aanleveren van de stembussen voor de telling in Paramaribo. Een deel van de met stemmen gevulde dozen zou bij aankomst al geopend zijn. Ook werden de dozen volgens het AFP onvoldoende bewaakt.

De grootste oppositiepartij VHP heeft een grote aanhang in Paramaribo.

Veel Surinamers stemden mogelijk strategisch

Ondanks de zorgen vierde de VHP dinsdag alvast de voorlopige uitslagen. "Vandaag is aangetoond dat het volk het huidige beleid heeft afgewezen", zei partijleider Chan Santokhi tegen zijn aanhang in het partijcentrum.

De VHP heeft haar mogelijke winst te danken aan een golf van strategische stemmen in Suriname, bedoeld om Bouterse uit het pluche te krijgen. Al voor de verkiezingen had de partij een grote voorsprong in veel districten.

Om een nieuwe president aan te kunnen stellen, is wel een tweederdemeerderheid in het parlement nodig. De VHP hoopt deze meerderheid te krijgen met steun van andere oppositiepartijen, maar die is nog allerminst zeker.

Bouterse riskeert celstraf bij verlies

De 74-jarige Bouterse hangt een celstraf van twintig jaar boven het hoofd, mocht hij de verkiezingen verliezen. Eind november kreeg hij de celstraf opgelegd vanwege zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden in 1982, maar hij hoefde door zijn immuniteit niet de gevangenis in.

Verlies van de verkiezingen kan ertoe leiden dat hij alsnog achter de tralies verdwijnt.