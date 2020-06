De Nationale Democratische Partij (NDP) van de Surinaamse president Desi Bouterse, heeft donderdag de Surinaamse parlementsverkiezingen verloren, zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van oppositieleider Chan Santokhi heeft met twintig zetels overtuigend gewonnen.

De NDP behaalde slecht zestien zetels. Voor een meerderheid in De Nationale Assemblée, het Surinaamse parlement, zijn 26 zetels nodig.

De uitslag van de Surinaamse verkiezingen liet anderhalve week op zich wachten. Onrust op de verkiezingsdag, wantrouwen bij het stemmen en een besmetting met het coronavirus in een stadion waar stemmen werden geteld, leidden tot vertraging.

Waarschijnlijk betekent de nederlaag van zijn partij dat Bouterse niet langer president kan blijven. Het Surinaamse staatshoofd wordt verkozen door een tweederdemeerderheid van het parlement. De VHP en andere oppositiepartijen hebben nu mogelijk genoeg zetels om een andere president aan te stellen.

VHP populair vanwege harde kritiek op Bouterse

De VHP is populair, omdat Santokhi harde oppositie tegen Bouterse durft te voeren. De partij presenteerde kort voor de verkiezingen een wederopbouwprogramma met ambitieuze plannen om Suriname er weer bovenop te krijgen.

De Surinaamse verkiezingen verliepen vorige week maandag niet soepel. Vanwege fraude met stembiljetten en lange wachtrijen bij de stembureaus werd de eerste uitslag van de verkiezingen met twee uur uitgesteld tot 21.00 uur (lokale tijd). Ook de rest van de uitslagen liet hierdoor op zich wachten.

Chan Santokhi van de VHP brengt zijn stem uit. (Foto: Reuters)

Suriname zit in een grote economische crisis

Suriname heeft de afgelopen tien jaar onder het bewind van Bouterse veel corruptieschandalen gekend. Het land verkeert momenteel in een grote economische crisis, de staatsschuld is hoog en er zijn miljardenleningen die nog afbetaald moeten worden.

De nieuwe regering staat hoe dan ook een grote klus te wachten. De staatsschuld van Suriname bedraagt volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op dit moment 72 procent van het bruto binnenlands product (bbp), vooral vanwege schulden die zijn opgebouwd bij China.

In november vorig jaar werd Bouterse door de krijgsraad van Suriname veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol in de Decembermoorden. In 1982 werden vijftien tegenstanders van zijn militaire regime vermoord. De kans is groot dat Bouterse de straf zal moeten uitzitten als hij geen president meer is.