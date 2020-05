Costa Rica is het eerste Centraal-Amerikaanse land waar lhbti's in het huwelijksbootje mogen stappen. In diverse Costa Ricaanse steden gaven partners elkaar in de nacht van maandag op dinsdag om 0.00 uur, toen het nieuwe wetsartikel van kracht werd, het jawoord.

Vanwege de coronapandemie die ook Costa Rica heeft getroffen, ging het om kleine ceremonies. De wet werd ingevoerd na een uitspraak van het hooggerechtshof, dat een verbod op lhbti-huwelijken ongrondwettelijk verklaarde.

Costa Rica is het 28e land dat in de grondwet heeft laten opnemen dat lhbti's mogen trouwen.

In Mexico hebben homo's en lesbiennes dat recht in sommige staten. Tsjechië is het volgende land dat op het punt staat de wet op dat vlak aan te passen.

Nederland eerste land waar lhbti's konden trouwen

Inmiddels is het homohuwelijk in zes Latijns-Amerikaanse landen toegestaan. In Costa Rica was de legalisering van het lhbti-huwelijk een belangrijk onderwerp tijdens de presidentsverkiezingen van 2018.

Nederland was het eerste land dat het homohuwelijk legaliseerde. Op 1 april 2001 verbond de toenmalige Amsterdamse burgemeester Job Cohen ten overstaan van tientallen internationale journalisten vier Nederlandse lhbti-koppels in de echt.