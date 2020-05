NDP, de partij van de Surinaamse president Desi Bouterse, stevent af op verlies in de Surinaamse parlementsverkiezingen. VHP van oppositieleider Chan Santokhi gaat aan de leiding, blijkt dinsdag uit de eerste uitslagen.

Op basis van de voorlopige stand van zaken in andere kiesdistricten waar nog stemmen worden geteld, staat de VHP landelijk op veertien zetels, meldt De Ware Tijd. De NDP staat op zeven zetels. Voor een meerderheid in De Nationale Assemblée, het Surinaamse parlement, zijn 34 zetels nodig.

De oppositie viert al feest. "Vandaag is aangetoond dat het volk het huidige beleid heeft afgewezen", zei Santokhi in de nacht van maandag op dinsdag (lokale tijd) tegen zijn aanhang in het partijcentrum van de VHP, aldus Starnieuws. "Er is bewezen dat men genoeg heeft en iets anders wil hebben. En dat men de VHP vertrouwt om het te doen."

Stemming verliep chaotisch

Tijdens de verkiezingen zijn onregelmatigheden gemeld. Zo werden verkeerde stembiljetten gebruikt en moesten sommigen twee uur in de rij staan.

Vanwege de "chaos", zoals een onafhankelijk verkiezingsbureau de parlementsverkiezingen maandag omschreef, werd het sluiten van de stembussen met twee uur uitgesteld tot 21.00 uur lokale tijd. Ook de eerste tussenstand liet hierdoor langer op zich wachten.

Santokhi roept de regering op om mogelijke fraudegevallen meteen te onderzoeken. Bouterse voelde er maandagavond niets voor om te reageren op de onregelmatigheden.

Het kan uren duren voordat alle stemmen zijn geteld.