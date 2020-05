De stembussen in Suriname zijn maandag geopend voor de parlementsverkiezingen. De Nationale Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse verdedigt een kleine meerderheid in het parlement.

Bijna 400.000 Surinamers mogen een stem uitbrengen. Het is een jong electoraat: een derde van de kiezers is jonger dan 33 jaar en ruim de helft is jonger dan 41.

De NPD heeft momenteel 26 van de 51 zetels in De Nationale Assemblée in handen. Als een meerderheid van de stemmen wordt behouden, kan de partij Bouterse opnieuw tot president verkiezen.

In de opiniepeilingen stevent de NDP af op een stevige nederlaag. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van oppositieleider Chan Santhokhi heeft daar juist terrein gewonnen.

Door de coronacrisis waren de feestelijke traditionele campagnebijeenkomsten niet mogelijk. De partijen voerden vooral campagne op sociale media.

Winnaar heeft flinke klus voor de boeg

Welke partij de verkiezingen ook wint, het is zeker dat er een flinke klus wacht. Suriname kampt met ernstige economische problemen. De inflatie is torenhoog, de werkloosheid groeit en corruptie tiert welig binnen het overheidsapparaat.

Voor het uitbreken van de coronacrisis nam het aantal demonstraties tegen de regering-Bouterse toe, onder meer door de recente verdwijning van 100 miljoen Amerikaanse dollar (ruim 91,8 miljoen euro) uit de kas van de Centrale Bank van Suriname.

Bouterse hangt celstraf boven het hoofd

Voor president Bouterse zijn de verkiezingen van levensbelang. Hij werd vorig jaar tot twintig jaar cel veroordeeld vanwege zijn rol bij de Decembermoorden in 1982.

Zijn hoger beroep tegen die veroordeling loopt nog, maar wordt door deskundigen niet beschouwd als kansrijk. Mogelijk is het presidentschap de enige verdediging die Bouterse rest tegen een lang verblijf in de cel.