Dominic Cummings is de belangrijkste adviseur van de Britse premier Boris Johnson. De 48-jarige Engelsman is nooit door het volk verkozen, maar hij is desondanks uitgegroeid tot een van de machtigste personen in de Britse politiek.

Hij wordt door ingewijden ook wel de Raspoetin van Groot-Brittannië genoemd, een verwijzing naar de pelgrim die begin vorige eeuw tsaar Nicolaas II bijstond en steeds meer macht tot zich nam. Tot eind deze week was Cummings net als Raspoetin vooral een man die op de achtergrond stond. Hij loodste Johnson met zijn soms ietwat schimmige strategieën naar een overwinning in het Brexit-referendum.

Cummings bedacht onder meer de slogan Take Back Control (herneem de controle), waarmee Johnson die campagne aanvoerde. Ook liet hij een rode bus bedrukken met het bedrag dat het Verenigd Koninkrijk naar verluidt wekelijks zou uitgeven aan de EU: 350 miljoen pond, zo'n 390 miljoen euro. Echter weet niemand waar dat bedrag vandaan komt.

Het tekende Cummings, een man met een Oxford-diploma die liever een spijkerbroek en trui aantrekt dan een maatpak. Hij werd door David Cameron, een van Johnsons voorgangers, omschreven als een "carrièrepsychopaat": Cummings wist provoceren naar verluidt tot een kunst te verheffen.

Hij heeft een uitgesproken vijandige relatie met de pers en de oppositie en is een fel tegenstander van de ambtelijke top, die hij wegzet als deel van de elite.

Cummings wil het ambtelijk apparaat in Whitehall ingrijpend hervormen, onder meer door "echte wild cards" aan te nemen - mensen "die nooit op een universiteit hebben gezeten en hun weg uit een afschuwelijk hellegat hebben gevochten, weirdos uit de romans van William Gibson". Publieke omroep BBC, volgens Cummings ook deel van de door hem verguisde gevestigde orde, moet eveneens stevig op de schop.

Gedrag Cummings veranderde na verkiezingsoverwinning

Na de zege in het Brexit-referendum en de verkiezingszege van Johnson werd Cummings door de premier meegenomen naar 10 Downing Street, waar hij vooral op de achtergrond veel invloed op de premier heeft.

Waar hij tijdens de Brexit-campagne volgens The Telegraph nog werd geroemd als een collegiale leider, veranderde zijn gedrag daarna volgens stafmedewerkers. Cummings gedroeg zich volgens hen steeds meer als dictator, waardoor veel medewerkers zelfs voor hun baan vreesden.

Toch bleef Cummings uit de media, waardoor bijna geen enkele Brit wist wie de man nou werkelijk was. Tot hij vorige week de fout in ging met de quarantaineregels rond het coronavirus. Cummings werd tot zijn eigen ongenoegen het middelpunt van een discussie over de strenge regels, maar mag desondanks aanblijven. Ook een mogelijke tweede overtreding heeft hem zijn baan (nog) niet gekost.