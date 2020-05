Dominic Cummings, de omstreden topadviseur van de Britse premier Boris Johnson blijft aan. Dat maakte Johnson zondag bekend. Cummings kwam in opspraak, omdat hij, zijn met het coronavirus besmette vrouw en hun zoontje tijdens de lockdown afreisden naar een andere stad.

De premier maakte zijn besluit bekend tijdens de dagelijkse coronabriefing van zijn regering, nadat hij met Cummings had gesproken in zijn ambtswoning Downing Street 10 in Londen.

Johnson zei tot de conclusie te zijn gekomen dat Cummings "verantwoordelijk, conform de wet en met integriteit" had gehandeld. Hij had "geen alternatief" en "volgde de instincten van elke vader en elke ouder, en ik reken hem dat niet aan", aldus de premier.

Het genie van de Brexit-campagne kwam zaterdag onder vuur te liggen, vanwege een reis die hij en zijn gezin maakten, terwijl zijn echtgenote was gediagnosticeerd met het coronavirus.

Meerdere Britse politici, onder wie partijgenoten van Johnson, drongen aan op het vertrek van Cummings.

De topadviseur, zijn echtgenote en hun vierjarige zoon trokken eind maart vanuit Londen naar het Noord-Engelse Durham, zo'n 400 kilometer verderop. Op dat moment was de lockdown in verband met het coronavirus al van kracht in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het kantoor van Johnson wilde Cummings in de buurt van familie zijn. Zijn vrouw was besmet met het coronavirus en hij liep zelf grote kans het ook te krijgen. Als dat gebeurde, zou familie de zorg voor hun zoontje kunnen overnemen. Cummings zelf zei dat hij niets fout had gedaan en zich hield aan de afstandsmaatregelen.

Getuigen beschreven meerdere trips

De Britse tabloid Daily Mirror meldde zondag dat Cummings een tweede reis vanuit Londen naar het noorden had gemaakt en op 19 april vlak bij Durham werd gespot. Twee getuigen, van wie een anoniem, zeiden ook dat hij en zijn gezin zich in Durham niet zouden hebben geïsoleerd. Ze zouden zijn gezien tijdens een bezoek aan een nabijgelegen kasteel.

De hoofdpersoon zelf ontkende een tweede reis te hebben gemaakt en deed de aantijgingen af als totale nonsens.

Premier Johnson zei zondag zijn adviseur te geloven. "Sommige" van de aanvullende aantijgingen zijn "duidelijk vals", aldus de premier.