De Schotse veteraan Sandy Cortmann, die wereldberoemd werd toen hij vorig jaar bij de herdenking van Market Garden uit een vliegtuig sprong, is overleden. Hij stierf volgens de BBC zaterdag op 97-jarige leeftijd in zijn woonplaats Aberdeen.

Cortmann was 22 jaar oud toen hij als parachutist bij de Slag om Arnhem uit een vliegtuig sprong. Op de grond werd hij gevangen genomen door de Duitsers.

De Schot keerde vorig jaar terug bij de grote herdenking ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Operatie Market Garden, zoals de operatie heette. Hij sprong nogmaals boven Arnhem uit een vliegtuig. Eerder durfde Cortmann niet terug te gaan naar Nederland door de gruwelijke herinneringen die hij had aan de slag en de periode daarna.

Bovendien ontbrak zijn naam door een foutje op de geijkte lijst van veteranen die bijna jaarlijks werden aangeschreven om de herdenking bij te wonen. Deze fout werd pas twee jaar geleden hersteld, nadat hij werd ontdekt op een oude foto.

Cortmann kreeg na herdenking honderden kaartjes

"Het is eindelijk tijd om mijn geesten het zwijgen op te leggen", stelde de Schot in een interview met Omroep Gelderland. De beelden van de sprong van de oude veteraan ging viral en maakten diepe indruk.

De regionale omroep bombardeerde Cortmann tot 'knuffelveteraan' en organiseerde een kaartenactie. De Schot kreeg vele honderden bedankjes, brieven en andere presentjes uit Nederland.

Tijdens operatie Market Garden werden 35.000 Britse, Amerikaanse en Poolse parachutisten achter de Duitse linies gedropt om op deze manier een doorgang te forceren voor de geallieerden. Zo'n 6.500 soldaten werden gevangengenomen, 1.500 parachutisten overleden.

'We noemden onszelf dapper, maar waren vooral bang'

"Je kan ons dapper noemen", stelde Cortmann bij de herdenking in 2019. "We dachten dat we dapper waren. Maar zodra je op de grond was, overheerste alleen maar angst. We waren doodsbang. Je hoorde overal harde knallen en machinegeweren, je had geen idee wat er aan de hand was."

Nadat Cortmann opgepakt was door Duitse soldaten, werd hij afgevoerd naar een krijgsgevangenkamp waar hij een jaar vastzat. Na de oorlog werd Cortmann elektricien; hij trouwde met zijn jeugdliefde Joan en kreeg twee kinderen. De veteraan overleefde ze allemaal.

Bob Crocker, een van zijn kameraden tijdens de Slag om Arnhem, prijst Cortmann bij de BBC als "een nederig, aardig mens". "We zijn niet alleen een strijdbroeder verloren, maar ook een vriend en een echte heer."