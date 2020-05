West-Australië zet zich schrap voor een zeldzame, zeer grote storm die de komende uren aan land komt. Het zal naar verwachting gaan om een herfststorm, die maar "eens in de tien jaar" voorkomt in het gebied, meldt de Australian Associated Press (AAP) zondag.

Het onstuimige weer wordt veroorzaakt door overblijfselen van de voormalige tropische cycloon Mangga, die in botsing is gekomen met een koufront en een trog (een langgerekt gebied met lage luchtdruk) boven de oceaan.

Het Australische Bureau of Meteorology verwacht dat er windstoten van ongeveer 100 kilometer per uur kunnen ontstaan. "Dit is een zeldzame gebeurtenis voor West-Australië, vooral vanwege de omvang van het gebied dat getroffen gaat worden en de kans op gevaarlijk weer in meerdere gebieden", aldus het weerinstituut.

Een soortgelijke storm vond plaats in juni 2012. 170.000 huishoudens kwamen destijds zonder stroom te zitten en hulpdiensten ontvingen ruim 600 schademeldingen.

Flinke schade aan huizen verwacht

Australische autoriteiten waarschuwen dat de naderende storm opnieuw flinke schade aan huizen kan gaan veroorzaken en reizen gevaarlijk kan maken. Sterke rukwinden hebben de afgelopen uren al veel stof doen opwaaien (letterlijk), waardoor onder meer de kuststad Geraldton met een laag zand werd bedekt.

Bewoners die in het pad van de storm wonen, zijn gewaarschuwd om elektrische apparaten uit het stopcontact te halen, geen vaste telefoons te gebruiken, gordijnen te sluiten en uit de buurt van ramen te blijven als het onstuimige (on)weer losbarst.

Inwoners aan de zuidwestkust zijn specifiek gewaarschuwd voor de kans op overstromingen. De weerdiensten verwachten daar op het hoogtepunt van de storm golven van ruim 8 meter hoog.