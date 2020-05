De politie van Hongkong heeft zondag traangasgranaten en pepperspray gebruikt om demonstranten uiteen te drijven. Duizenden betogers zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen een omstreden door China voorgestelde veiligheidswet.

Directe aanleiding voor het massaprotest was het standpunt van de Hongkongse regering, die het volk en buitenlandse investeerders gerust probeerde te stellen over de wet die staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging moet verbieden.

China maakte het plan donderdag bekend tijdens de jaarlijkse zitting van het Nationale Volkscongres.

De wet is internationaal zwaar bekritiseerd. Bijna tweehonderd vooraanstaande politieke figuren van over heel de wereld hebben de veiligheidswet veroordeeld. In een gezamenlijke verklaring noemden zij de plannen van Peking een "uitgebreide aanval op de autonomie, de rechtsstaat en de fundamentele vrijheden van de stad Hongkong".

De verklaring was opgesteld door de laatste gouverneur van Hongkong, Christopher Patten, en voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken, Malcolm Rifkind.

Critici vinden dat onafhankelijkheid Hongkong in gevaar is

De Hongkongse leider Carrie Lam is voorstander van de wet, die volgens haar positief is voor de veiligheid, welvaart en stabiliteit in Hongkong. Zij stelde dat de huidige rechten en vrijheden van de Hongkongse bevolking zullen blijven bestaan en dat het onafhankelijke rechtssysteem overeind blijft.

Veel Hongkongers zagen dit anders en campagnevoerders riepen op tot protesten zondag. Samen met critici uit het buitenland vinden zij dat de wet schadelijk is voor de onafhankelijkheid van Hongkong en dat het in 1997 afgesproken 'één land, twee systemen'-principe in gevaar is.