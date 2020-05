De Afghaanse regering en de Taliban hebben zaterdag een wapenstilstand voor drie dagen afgesproken vanwege het einde van de ramadan.

De Taliban heeft de opdracht gegeven geen aanvallen uit te voeren, maar Talibanstrijders mogen zich "wel verdedigen als de vijand hen aanvalt", aldus woordvoerder namens de Taliban Zabihullah Mujahid.

President Ashraf Ghani heeft zijn soldaten diezelfde oproep gegeven.

In 2018 werd ook een staakt-het-vuren tussen de twee partijen afgesproken vanwege het Suikerfeest. Die wapenstilstand duurde maar een paar dagen.

Strijd tussen regering en Taliban weer opgelaaid

In Afghanistan is de strijd tussen de regering en de Taliban weer opgelaaid. Een paar weken geleden werden er twee bloedige aanslagen gepleegd in een kraamziekenhuis en een begrafenis, waarbij tientallen doden vielen.

Hoewel de Taliban ontkent de aanslagen te hebben uitgevoerd, heeft president Ghani het leger het bevel gegeven om de "defensieve positie te beëindigen" en de "operatie tegen de vijand te hervatten".

In februari bereikten de Verenigde Staten nog een historisch vredesakkoord met de Taliban. Daarbij werd afgesproken dat als de Taliban geen aanslagen zouden plegen op Afghaans grondgebied, de Amerikaanse troepen het land zouden verlaten.