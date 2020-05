Bij een landelijke militaire top heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aangekondigd de nucleaire capaciteit van het land weer te zullen vergroten, zo laat het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA zondag weten.

"Tijdens de top werden nieuwe beleidsmaatregelen uiteengezet om de nucleaire oorlogsafschrikking van het land verder te vergroten en de strategische strijdkrachten op scherp te zetten," aldus KCNA.

In 2018 zei Kim Jong-un nog na een ontmoeting met Trump het land volledig te willen denucleariseren, maar sindsdien is daar niet meer over gesproken. Ook is Noord-Korea nooit gestopt met het testen van raketten.

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau bracht ook foto's naar buiten van Kim Jong-un op de top. Vorige maand waren er nog volop speculaties over de gezondheid van de 'Opperste Leider', nadat hij weken niet in het openbaar gezien was en niet aanwezig was op een belangrijke Noord-Koreaanse feestdag.

Beelden van Kim Jong-un op de militaire top (Foto: Reuters).