Cycloon Amphan, die afgelopen week over India en Bangladesh trok, heeft voor miljarden euro's aan schade aangericht. De zware cycloon kostte daarnaast al 102 mensen het leven, maar gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt.

In de zwaar getroffen Indiase deelstaat West-Bengalen richtte de cycloon voor meer dan 13 miljard dollar (ongeveer 12 miljard euro) aan schade aan. In Bangladesh veroorzaakte Amphan al bijna 120 miljoen euro aan schade, maar volgens de lokale overheden gaat dit bedrag nog stijgen. Vooral de schade aan de infrastructuur en gewassen in de getroffen gebieden is groot.

Amphan is de krachtigste cycloon in de Golf van Bengalen in twintig jaar tijd. De cycloon heeft meer dan dertien miljoen mensen getroffen.

De zware cycloon kwam woensdag aan land in Sundarbans, een laaggelegen gebied in het grensgebied van India en Bangladesh waar zo'n vier miljoen mensen wonen. Amphan trok daarna in de richting van West-Bengalen, waar het zware weer veel schade veroorzaakte.

In de stad Kolkata kwamen meer dan veertien miljoen mensen zonder elektriciteit te zitten. De storm nam iets in kracht af terwijl hij verder landinwaarts richting Bangladesh koerste, waar hij toch ook nog veel schade aanrichtte. Meer dan anderhalf miljoen huizen in het gebied raakten beschadigd.

42 Brug in aanbouw stort in na cycloon Amphan in India

Vrees voor corona-uitbraak in opvangcentra

De lokale overheden hebben veel slachtoffers weten te voorkomen door voorafgaand aan de storm meer dan drie miljoen mensen in het gebied te evacueren. Deze mensen zijn opgevangen in een groot aantal opvangcentra in het gebied.

Ook in India en Bangladesh is het coronavirus actief. Lokale overheden zijn bang voor een uitbraak in de opvangcentra. Hoewel het aantal opvangcentra in de gebieden flink werd opgeschaald om voldoende afstand te kunnen waarborgen, wordt gevreesd dat mensen losser omgaan met de coronamaatregelen en daardoor bijvoorbeeld niet voldoende afstand houden.