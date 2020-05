De van machtsmisbruik beschuldigde president Jair Bolsonaro van Brazilië heeft gezegd dat hij zijn familie niet 'genaaid wilde zien worden' doordat hij geen veiligheidsautoriteiten kon vervangen. Dat blijkt uit videobeelden die het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft vrijgegeven. Tegen Bolsonaro loopt een onderzoek wegens machtsmisbruik.

"Ik heb geprobeerd om veiligheidsmensen in Rio de Janeiro officiëel te vervangen en dat lukte niet. Dat is voorbij. Ik ga niet wachten tot mijn familie en vrienden worden genaaid", aldus de president in de video. "Als je de ambtenaar niet kan vervangen, vervang dan zijn baas. Lukt dat niet? Vervang de minister. Dit is geen grap."

In reactie op de video beweert Bolsonaro dat hij het had over zijn eigen persoonlijke veiligheid en niet over de federale politie. Hij ontkent dat de video bewijs geeft van bemoeienis met de politie.

Bolsonaro ontsloeg eerder de chef van de federale politie, waarna de minister van Justitie Sergio Moro aftrad. Moro beschuldigde Bolsonaro er vervolgens van dat hij zich zou hebben bemoeid met politieonderzoeken naar zijn familieleden. Eind april besloot het Hooggerechtshof een onderzoek te steunen en kreeg de federale politie twee maanden de tijd om de beschuldigingen te onderzoeken.

Na het onderzoek moet het Openbaar Ministerie bepalen of de federale politie genoeg bewijs heeft gevonden om de president aan te klagen. Deze aanklacht zal echter ook moeten worden beoordeeld door het parlement, waar Bolsonaro de meerderheid heeft. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat een aanklacht daadwerkelijk voor de rechter komt.

De populistische Braziliaanse president ligt ook al weken onder vuur vanwege zijn lakse houding over de coronacrisis. Hij is uitgesproken tegenstander van de maatregelen, omdat deze de economie schaden. Het virus heeft inmiddels ruim zeventienduizend levens geëist in het Zuid-Amerikaanse land.