Als het aan de Britse regering ligt, kan topadviseur Dominic Cummings gewoon in functie blijven. Hij raakte eerder deze week in opspraak nadat bekend was geworden dat hij in maart de strenge lockdownregels had overtreden.

De topadviseur had in maart een trip van 400 kilometer naar zijn geboorteplaats Durham in Noord-Engeland gemaakt, terwijl hij toen al besmet was met het coronavirus en zijn vrouw duidelijke symptomen vertoonde.

In die periode mochten mensen alleen bij anderen op bezoek voor essentiële hulp. Cummings voerde aan dat hij de hulp van zijn ouders nodig had bij de opvoeding van zijn kinderen. De Britse regering onderschrijft dit argument en steunt Cummings.

"Omdat zijn vrouw besmet was en de kans groot was dat hij zelf ook niet lekker zou worden, vond hij het van essentieel belang dat zijn kinderen de best mogelijke zorg zouden krijgen", meldt een woordvoerder van premier Boris Johnson. "Zijn zus en nichtjes hebben hulp aangeboden. Er is geen fysiek contact geweest."

Cummings geldt onder meer als de belangrijkste Brexit-adviseur van Johnson. Mede door de soms schimmige tactieken van de 48-jarige Engelsman wist Johnson het Brexit-referendum naar zijn hand te zetten.

'Johnson moet leiderschap tonen'

Vanuit de oppositie wordt de druk op Cummings om te vertrekken steeds groter. "Hij had direct ontslag moeten nemen toen het nieuws uitlekte", zei Ian Blackford, leider van de Scottish National Party, zaterdag. "Nu hij dat niet heeft gedaan, moet Boris Johnson leiderschap tonen en hem zelf ontslaan."

De oppositie voerde onder meer aan dat de regels blijkbaar opgerekt kunnen worden voor belangrijke functionarissen. "Het Britse volk verwacht niet dat de ene regel wel voor hen geldt en niet voor Dominic Cummings", aldus een woordvoerder van Labour. Ook de Liberal Democrats vinden dat Cummings moet vertrekken.

Als Cummings alsnog opstapt, is hij de tweede topadviseur van Johnson die om het schenden van de coronaregels stopt. Eerder vertrok epidemioloog en wiskundige Neil Ferguson al om die reden uit het crisisteam van de Britse overheid. Op zijn aanraden verkoos de Britse overheid een gedeeltelijke lockdown boven een lossere koers richting groepsimmuniteit.

