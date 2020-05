Bij de vliegramp in de Zuid-Pakistaanse stad Karachi zijn vrijdag in totaal 97 mensen om het leven gekomen. Slechts twee inzittenden hebben de crash overleefd, melden lokale autoriteiten zaterdag.

Hoewel het toestel op een drukke woonwijk neerstortte, zijn daar voor zover nu bekend geen dodelijke slachtoffers gevallen, aldus persbureau Reuters. Wel zijn zeker 25 huizen beschadigd.

Beide overlevenden liggen in het ziekenhuis, maar hun toestand is stabiel. Dat wekt de indruk dat het dodental definitief op 97 blijft staan. Eerdere berichten over 107 passagiers bleken namelijk onjuist: er waren 99 mensen aan boord.

Een van de gewonden vertelde aan het Pakistaanse Geo News dat het toestel de landing inzette, weer opsteeg en dat de piloot zijn passagiers na ongeveer tien minuten liet weten dat hij aan een nieuwe poging begon. Vervolgens crashte het toestel met de landingsbaan in zicht. "Ik zag alleen maar rook en vuur", aldus Muhammad Zubair. "Overal om me heen hoorde ik geschreeuw, van kinderen en volwassenen, maar ik kon ze niet zien."

"Ik maakte mijn gordel los en zag wat licht. Daar ben ik naartoe gegaan. Toen moest ik ongeveer 3 meter omlaag springen om mezelf in veiligheid te brengen."

Oorzaak van crash wordt nog onderzocht

De binnenlandse vlucht PK 8303 van Pakistan International Airlines was onderweg van Lahore naar Karachi. Eerder had de piloot al aan de verkeerstoren gemeld dat zijn motoren niet meer werkten. Ook zou hij het maydaynoodsignaal hebben geroepen, zo blijkt uit opnames van de luchtvaartmonitoringswebsite Liveatc.net.

Over de exacte oorzaak van de crash is echter nog niets bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan, meldde de Pakistaanse premier kort na de ramp. Uit documenten die door persbureau Reuters zijn ingezien, blijkt dat hier inmiddels een vierkoppig team voor is aangesteld. Dat moet binnen een maand met voorlopige conclusies komen.

Het is nog onduidelijk of de zwarte doos van het toestel is geborgen. In deze bijzonder goed beschermde kist zijn alle vluchtdata en de laatste twee uur aan cockpitgesprekken opgeslagen.

De Pakistaanse luchtvaart was vorige week net weer op gang gekomen nadat deze wekenlang stillag vanwege de COVID-19-pandemie. Veel mensen gingen weer op reis om aan het het einde van de ramadan en tijdens het Suikerfeest bij vrienden of familie te zijn. Desondanks zat het ramptoestel niet vol: in dit type Airbus A320 passen, afhankelijk van de exacte indeling, meestal 140 tot 170 passagiers.