Na de vliegtuigcrash in een woonwijk in het Pakistaanse Karachi vrijdagmiddag zijn tot nu toe 56 doden bevestigd, maken ziekenhuizen uit de regio vrijdagavond bekend. Gevreesd wordt dat het dodental nog flink oploopt.

In totaal zaten 99 personen aan boord van de Airbus A320, onder wie 91 passagiers en 8 crewleden. Eerder leek het om 107 inzittenden te gaan, maar dit aantal is later naar beneden bijgesteld.

Eerder meldde de burgemeester van Karachi dat waarschijnlijk alle inzittenden om het leven zijn gekomen. De Pakistaanse overheid meldt echter dat er mogelijk toch enkele overlevenden zijn. Onduidelijk is of het mensen betreft die in het vliegtuig zaten.

Vliegtuig had technisch probleem

Volgens een woordvoerder van de vliegtuigmaatschappij heeft de piloot voor de crash laten weten dat er sprake was van een technisch probleem. Volgens verschillende media zou de crash hebben plaatsgevonden in de wijk Model Colony, ongeveer 3 kilometer ten noordoosten van Jinnah International Airport in Karachi. Het vliegtuig zou een minuut voordat de landing werd ingezet zijn neergestort.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de situatie op de voet te volgen en uit te zoeken of er Nederlanders betrokken zijn bij de ramp. Vooralsnog is er niks bekend over eventuele Nederlandse slachtoffers.