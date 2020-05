De vliegtuigcrash in de Pakistaanse stad Karachi, waarbij waarschijnlijk alle 99 inzittenden om het leven zijn gekomen, is vermoedelijk veroorzaakt door een technisch probleem. Dat zegt een woordvoerder van Pakistan International Airlines (PIA) tegen het lokale tv-station Geo.

Het is echter nog te vroeg om te bepalen wat de exacte oorzaak van de vliegtuigcrash is geweest.

Vrijdagmiddag crashte een vijftien jaar oud toestel van het model Airbus A320-213, met vluchtnummer PK-8303, op ongeveer 3 kilometer van Jinnah International Airport in Karachi op een dichtbevolkte wijk. De binnenlandse vlucht was vertrokken vanuit Lahore en onderweg naar Karachi, de grootste stad van Pakistan.

De PIA-woordvoerder zegt dat de piloot voor de crash heeft laten weten dat er sprake was van een technisch probleem. Volgens Flightradar24 heeft het vliegtuig om 14.34 uur (11.34 uur in Nederland) een poging gedaan tot landen. De landingspoging werd afgebroken, waarna het contact met het vliegtuig om 14.40 (lokale tijd) werd verloren.

In een nog niet bevestigde opname van de piloot zegt hij dat het vliegtuig een motor heeft verloren, waarna hij een noodoproep ('mayday') doet.

Volgens de burgemeester van de stad lijkt het erop dat alle inzittenden van het vliegtuig om het leven zijn gekomen, maar moet dit nog wel worden bevestigd. Over eventuele slachtoffers in de wijk waar het toestel is neergestort, is nog niks bekend.

Laatste crash Pakistan International Airways in 2016

Op 7 december 2016 crashte er voor het laatst een vliegtuig van Pakistan International Airways. 48 mensen kwamen om het leven toen een vliegtuig van Chitral naar Islamabad vloog. Tien jaar eerder, in 2006, vielen er bij een crash van PIA 44 doden.

PIA staat niet op de Europese zwarte lijst met vliegverboden van vliegtuigmaatschappijen.