Bij de vliegtuigcrash in een woonwijk in de Pakistaanse stad Karachi zijn waarschijnlijk alle 107 inzittenden om het leven gekomen, meldt de burgemeester van de stad vrijdagmiddag. Hij benadrukt wel dat dit officieel nog bevestigd moet worden.

Volgens de burgemeester zijn ook vijf of zes huizen vernield bij de crash, meldt persbureau AP. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen die niet in het vliegtuig zaten.

In totaal zaten 107 personen aan boord van het vliegtuig van Pakistan International Airlines (PIA), onder wie 99 passagiers en 8 crewleden. Volgens een woordvoerder van de vliegtuigmaatschappij heeft de piloot voor de crash laten weten dat er sprake was van een technisch probleem.

Het Pakistaanse leger is uitgerukt naar de locatie van de crash om hulp te verlenen. Het gaat om een dichtbevolkte wijk van de stad, blijkt uit beelden van het lokale tv-station Geo. Ambulances banen zich op de beelden een weg naar de locatie van de crash, waar zwarte rook opstijgt.

Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders bij betrokken zijn

Volgens verschillende media zou de crash hebben plaatsgevonden in de wijk Model Colony, ongeveer 3 kilometer ten noordoosten van Jinnah International Airport in Karachi. Het vliegtuig zou een minuut voordat de landing werd ingezet zijn neergestort.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de situatie op de voet te volgen en uit te zoeken of er Nederlanders betrokken zijn bij de ramp. Vooralsnog is er niks bekend over eventuele Nederlandse slachtoffers.