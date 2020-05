Een vlucht van Pakistan International Airlines (PIA) is vrijdag neergestort bij een woonwijk in de Pakistaanse stad Karachi. Aan boord waren 99 passagiers en 8 crewleden, aldus een PIA-woordvoerder. Er is nog niets bekend over eventuele overlevenden.

Het lijkt te gaan om een toestel van het model Airbus A320-213, met vluchtnummer PK-8303. De binnenlandse vlucht was vertrokken vanuit Lahore en onderweg naar Karachi, de grootste stad van Pakistan.

Volgens de PIA-woordvoerder heeft de piloot voor de crash laten weten dat er sprake was van een technisch probleem. Wat dat probleem is geweest, is niet bekend. "Het is een zeer tragisch incident", aldus de zegsman.

Het Pakistaanse leger is uitgerukt naar de locatie van de crash om hulp te verlenen en een reddingsactie op te starten.

Het gaat om een dichtbevolkte wijk van de stad, blijkt uit beelden van het lokale tv-station Geo. Ambulances banen zich op de beelden een weg naar de locatie van de crash, waar zwarte rook opstijgt.

47 Passagiersvliegtuig neergestort bij woonwijk Pakistan

Mogelijk in de buurt van vliegveld neergestort

Op Flightradar is te zien dat het contact met het vliegtuig is verloren toen het toestel boven een gebied vloog waar veel landbouwgrond is, maar ook woonwijken zijn.

De crash vond volgens Geo plaats in de wijk Model Colony, ongeveer drie kilometer ten noordoosten van Jinnah International Airport in Karachi, een minuut voordat de landing werd ingezet. Veruit de meeste vliegtuigongelukken vinden plaats tijdens het landen en opstijgen.

Geo meldt overigens dat er minder mensen aan boord zijn - zo'n honderd in totaal - dan persbureau Reuters doet. Vlak na een crash is hier vaker onduidelijkheid over.

De laatste beeld van vlucht PK-8303 op Flightradar.