De Hongkongse leider Carrie Lam is voorstander van de door Peking voorgestelde veiligheidswet. Zodra de omstreden wet tijdens de zitting van het Chinese parlement wordt aangenomen, helpen de lokale autoriteiten mee bij het zo snel mogelijk uitvoeren van de wet. Dit meldt Lam vrijdag.

De wet verbiedt staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging. Het plan is donderdag in Peking bekendgemaakt bij de jaarlijkse zitting van het Nationale Volkscongres, waaraan de wet ook wordt voorgelegd.

De wet is volgens Lam positief voor de veiligheid, welvaart en stabiliteit in Hongkong. De regionale leider zegt dat de huidige rechten en vrijheden van de bevolking blijven bestaan en dat het rechtssysteem onafhankelijkheid blijft. De Hongkongse pro-democraten zien de toekomst echter minder rooskleurig.

Hoewel Peking meent dat de veiligheidswet bevordelijk is voor het zogeheten 'één land, twee systemen'-principe, waarmee wordt verwezen naar de afspraken waarin staat dat Hongkong tot 2047 een autonoom onderdeel van China is, zeggen critici dat de wet juist schadelijk is voor de onafhankelijkheid van Hongkong.

Geen succes met soortgelijk voorstel in 2003

Een vergelijkbaar wetsontwerp in Hongkong belandde in 2003 voor onbepaalde tijd op de plank, nadat er een grote demonstratie met een half miljoen deelnemers plaatsvond. Lam steunt het voorstel van Peking vanwege de onrust waar de regio al lange tijd mee te maken heeft.

Ongeveer een jaar geleden begonnen hevige protesten vanwege een inmiddels ingetrokken uitleveringswetsvoorstel. Deze protesten eindigden regelmatig in felle confrontaties met de politie. Hoewel het de afgelopen tijd door het coronavirus relatief rustig was, lopen de spanningen de laatste weken weer op.

Lam stelt dat de situatie in Hongkong steeds ernstiger wordt, terwijl het erg moeilijk is om in het Hongkongse parlement een veiligheidswet aan te nemen. Volgens Lam valt wetgeving over de nationale veiligheid onder de bevoegdheid van de centrale regering in Peking.