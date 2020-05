De overblijfselen van een van de hoofdverdachten van de Rwandese genocide zijn gevonden in de Republiek Congo, zo heeft een aanklager van de Verenigde Naties vrijdag gemeld. Augustin Bizimana ligt waarschijnlijk al sinds 2000 in het graf.

Zijn identiteit is bevestigd na DNA-onderzoek. De voormalige minister van Defensie in Rwanda, een Hutu, zou in de stad Pointe-Noire zijn overleden. De stoffelijke resten zijn eind vorig jaar pas gevonden.

Bizimana wordt verdacht van onder meer genocide, moord en verkrachting. Volgens de aanklager is hij verantwoordelijk voor de dood van voormalig premier Agathe Uwilingiyimana, de tien Belgische blauwhelmen die haar bewaakten en de dood van vele Tutsi's. De premier werd omgebracht omdat ze bekendstond als gematigde Hutu.

Vorige week werd een van de andere voortvluchtige verdachten opgepakt in de buurt van Parijs. Er werd al 25 jaar naar Felicien Kabuga gezocht. Op zijn hoofd, en op de hoofden van de andere verdachten, staat een premie van 4,6 miljoen euro.