De zonen van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi vergeven de mensen die voor zijn dood zijn veroordeeld. Dat zegt een van zijn zoons, Salah Khashoggi, in de nacht van donderdag op vrijdag op Twitter.

"In deze gezegende maand (van ramadan) herinneren wij ons wat God zegt: als iemand anderen vergeeft en het goedmaakt, wordt hij beloond door Allah. Daarom verlenen wij, de zonen van martelaar Jamal Khashoggi, hen die onze vader hebben vermoord gratie, zoekend naar een beloning van de almachtige God", twittert hij.

Khashoggi werd in oktober 2018 vermoord op het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. In december 2019 kregen vijf mensen vanwege betrokkenheid bij zijn dood de doodstraf opgelegd in Saoedi-Arabië. Drie anderen kregen een celstraf opgelegd.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de moordenaars van Khashoggi vermoedelijk in opdracht van de Saoedische kroonprins Bin Salman handelden. Hijzelf heeft dit altijd ontkend.

Omdat de zonen van Khashoggi gratie verlenen, zullen de veroordeelden naar alle waarschijnlijkheid niet geëxecuteerd worden.