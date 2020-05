Supercycloon Amphan, de krachtigste storm in de Golf van Bengalen sinds twintig jaar, heeft donderdag al aan minstens 82 mensen het leven gekost. De slachtoffers vielen in het oosten van India en buurland Bangladesh. Reddingswerkers in het gebied zijn bezig met het zoeken naar meer slachtoffers, maar worden in hun werk bemoeilijkt door overstromingen en stroomuitval in het gebied.

De meeste slachtoffers vielen in de Indiase deelstaat West-Bengalen, waar de krachtige cycloon al 72 slachtoffers maakte. In het gebied werden tijdens het extreme weer windstoten tot 185 kilometer per uur gemeten. Een stormvloed tot wel 5 meter hoog zorgde daarnaast voor grote overstromingen in de kustgebieden. In buurland Bangladesh kwamen tien mensen om het leven.

Het dodental loopt mogelijk nog op, omdat de volledige grootte van de ramp pas in kaart kan worden gebracht als de weggevallen communicatielijnen met het gebied weer zijn hersteld.

De zware cycloon kwam woensdag aan land in Sundarbans, een bebost gebied in het grensgebied van India en Bangladesh. In het laaggelegen gebied wonen zo'n vier miljoen mensen. Daarna trok Amphan in de richting van West-Bengalen. Ook daar veroorzaakte het zware weer veel schade: zo kwamen in hoofdstad Kolkata meer dan veertien miljoen mensen zonder elektriciteit te zitten.

Sinds cycloon Amphan aan land is, neemt hij iets in sterkte af. Donderdag verzwakte de supercycloon naar een nog steeds krachtige cycloon, terwijl Amphan verder landinwaarts Bangladesh koerst. Naar verwachting neemt de storm in de loop van de tijd verder af naar een tropische storm.

76 Cycloon Amphan laat spoor van vernieling achter in India en Bangladesh

Bijna drie miljoen mensen geëvacueerd

De plaatselijke overheden hebben voorafgaand aan de storm bijna drie miljoen mensen geëvacueerd. In het voorspelde pad van de cycloon wonen in totaal zo'n veertien miljoen mensen.

De evacuatie werd gehinderd door het coronavirus dat ook in het gebied woedt. Door de coronamaatregelen die gelden, moest het aantal opvangcentra in Bangladesh worden verdubbeld naar 12.078. Zo hoopte de overheid een veilige afstand en hygiëne te kunnen garanderen.