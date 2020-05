Michael Cohen, de voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, wordt donderdag vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis, melden verschillende Amerikaanse media. Cohen mag de rest van zijn celstraf vanwege het coronavirus thuis uitzitten.

Cohen werd in 2018 tot drie jaar cel veroordeeld, onder meer vanwege het plegen van fraude met campagnefinanciën. Hij betaalde zwijggeld aan twee vrouwen tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2016. Daarnaast loog hij tegen het Congres over de plannen voor een Trump Tower in Rusland.

Cohen was de eerste 'ingewijde' van Trump die naar aanleiding van het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 werd veroordeeld. Oorspronkelijk zou hij in november 2021 op vrije voeten komen.

De oud-advocaat van de Amerikaanse president kreeg in april te horen dat hij de rest van zijn straf thuis uit mag zitten, na een veertiendaagse quarantaine. Eerder deze maand werd ook Trump voormalige campagneleider Paul Manafort vervroeg vrijgelaten vanwege zorgen rond het coronavirus.

Amerikaanse gevangenissen vormen besmettingshaard

In de gevangenis in de staat New York waar Cohen wordt vastgehouden, zijn meerdere met het COVID-19-virus vastgesteld. New York is het epicentrum van het virus in de Verenigde Staten.

In Amerikaanse gevangenissen zijn tot nu toe 2.265 gevangenen en 188 medewerkers positief getest op het coronavirus. 58 gevangenen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.