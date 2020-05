Cycloon Amphan heeft woensdag aan zeker vijftien mensen in India en Bangladesh het leven gekost, meldt CNN. De cycloon kwam eerder op de dag via de oostkust aan land.

Amphan bereikte als eerste Sundarbans, een bebost gebied in het grensgebied van India en Bangladesh waar zo'n vier miljoen mensen wonen. Daarna trok de orkaan in noordelijke en noordoostelijke richting, richting de miljoenenstad Kolkata in de Indiase deelstaat West-Bengalen.

De cycloon brengt veel regen en windstoten van zo'n 185 kilometer per uur met zich mee. In beide landen zijn duizenden bomen en elektriciteitspalen uit de grond gerukt. Ook zijn veel huizen verwoest of overstroomd, waaronder in Kolkata. In delen van de stad vielen woensdag de elektriciteit en het telefonisch netwerk uit.

De regio waar de cycloon aan land is gekomen, is laaggelegen en heeft veel rivieren. Gevreesd wordt dat er zware overstromingen ontstaan door stormvloed en overdadige regenval. Gewassen dreigen hierdoor te worden verwoest en grote stukken vruchtbaar land kunnen worden weggespoeld. Daarnaast in een deel van de bevolking extra kwetsbaar doordat ze in hutten leven.

Evacuaties gehinderd door coronamaatregelen

In totaal zijn de afgelopen dagen bijna drie miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. Het merendeel, zeker twee miljoen evacués, komt uit Bangladesh. Op het voorspelde pad van de cycloon wonen in totaal zo'n veertien miljoen mensen.

Reddingspogingen worden gehinderd door de maatregelen die vanwege het coronavirus ook in India en Bangladesh gelden. In Bangladesh moet zoveel mogelijk afstand tot elkaar worden gehouden. Het aantal opvangcentra in Bangladesh is daarom verdubbeld tot 12.078, om veilige afstand en hygiëne te kunnen garanderen.

In India worden quarantainefaciliteiten omgebouwd tot opvangcentra om bewoners uit kustgebieden op te kunnen vangen. Ook worden onder meer schoolgebouwen als tijdelijke opvanglocatie gebruikt.

Eerste supercycloon in meer dan twintig jaar

Volgens de Indiase weerdienst is Amphan de eerste supercycloon in de Golf van Bengalen sinds 1999. In dat jaar vielen er meer dan negenduizend doden.

De verwachting is dat Amphan donderdag verder door Bangladesh en later ook Bhutan zal trekken. Meteorologen waarschuwen dat er nog zo'n 300 millimeter regen wordt verwacht, waardoor de kans op overstromingen en modderstromen toeneemt.