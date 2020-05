Abdul Nasser Qirdash, een kopstuk van terreurorganisatie Islamistische Staat, is woensdag opgepakt en vastgezet, zo melden Irakese inlichtingendiensten woensdag. De man was ook een potentiële kandidaat om de vorige IS-leider Abu Bakr Al Baghdadi op te volgen.

Abu Bakr Al Baghdadi kwam vorig jaar bij een Amerikaanse militaire operatie om het leven.

"Vandaag is de terrorist met de naam Abdul Nasser Qirdash, die kandidaat was om Al Baghdadi op te volgen, gearresteerd. We konden hem arresteren na nauwkeurige inlichtingen", aldus de Iraakse nationale inlichtingendienst.

Uiteindelijk werd Amir Mohammed Abdul Rahman Al Mawli Al Salbi, die ook bekend stond onder de naam Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qurayshi, de huidige leider van IS. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben nog steeds een beloning van 5 miljoen dollar uitstaan voor zijn arrestatie.